В Сызрани задержали налетчика на ювелирные магазины

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Злоумышленник заключен под стражу, благодаря работе оперуполномоченных уголовного розыска. Общий ущерб представителям торговых точек составил около 120 тысяч рублей.

24 и 27 февраля текущего года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» за помощью обратились два представителя магазинов города Сызрани. Они сообщили однотипную информацию: в помещение организации в течение дня заходил молодой человек, просил посмотреть золотые цепочки и, схватив одну, убегал в неизвестном направлении. Общий ущерб двум заявителям - представителям торговых точек, расположенных на ул. 50 лет Октября и ул. Московской, составил около 120 тысяч рублей.

На местах происшествий полицейские установили и опросили очевидцев, изъяли видео с камер наблюдения. Проанализировав полученную информацию, полицейские предположили, что преступления мог совершать один и тот же злоумышленник. Ориентировку с приметами подозреваемого и описанием похищенного незамедлительно довели до личного состава городской полиции.

Во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска МО МВД России «Сызранское» поступила информация о том, что в одном из учреждений, выдающем ссуды под залог имущества, мужчина без документов пытается реализовать золотую цепочку. Полицейские незамедлительно выехали по указанному адресу и задержали вызывающего подозрение внешним видом, схожего по приметам с разыскиваемым, местного жителя.

У задержанного изъята золотая цепочка, ранее похищенная в торговом центре.

Задержанный - ранее не судимый безработный житель города Сызрани 1991 года рождения, признался в совершении противоправных деяний.

Возбуждено уголовное дело, соощает облМВД.