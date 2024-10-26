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В Сызрани в ходе застолья мужчина ударил коллегу ножом

26 октября 2024 10:52
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В Сызрани в ходе застолья мужчина ударил коллегу ножом

Отягощающим вину обстоятельством будет являться то, что подозреваемый совершил преступление, в состоянии алкогольного опьянения.

В июне текущего года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское»  поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации жителя областного центра 1985 года рождения с ножевыми ранениями. Полицейские изъяли медицинские документы и одежду, а также опросили потерпевшего, который пояснил, что в тот день во время застолья со своими коллегами и между ними произошел конфликт, в ходе которого житель Оренбургской области нанес ему несколько ударов кухонным ножом.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

Задержан ранее судимый за кражу, незаконный оборот наркотиков и нарушение правил хранения огнестрельного оружия житель Оренбургской области 1971 года рождения.

Он пояснил, что во время распития спиртных напитков у них с потерпевшим произошел конфликт на почве профессиональных разногласий, в ходе которого он нанес несколько ударов кухонным ножом оппоненту.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Отягощающим вину обстоятельством будет являться то, что подозреваемый совершил преступление, в состоянии алкогольного опьянения.

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