В Сызрани украли находившееся в подъезде детские коляски

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В дежурную часть отдела полиции по Юго-Западному району МУ МВД России «Сызранское» обратились за помощью две молодые матери, проживающие в многоквартирном доме, которые сообщили, что из подъезда похищены две детские прогулочные коляски. Заявительницы предоставили полицейским подробное описание, характерные приметы и документы на похищенное имущество. Материальный ущерб составил 12 000 рублей.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские произвели осмотр подъезда, где ранее находилось пропавшее имущество, установили и опросили возможных очевидцев происшествия, изъяли видео с камер наружного наблюдения, установленных на фасаде здания. Изучив видеозапись, оперативники увидели на ней, как предполагаемые злоумышленники – мужчина и женщина, выкатили коляски из подъезда.

Используя скриншот с видеозаписей, составили и распространили ориентировку с описанием подозреваемых среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили возможное место нахождение женщины, фигурирующей на изъятом видео и доставили её в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

21 – летняя без постоянного источника дохода местная жительница, ранее неоднократно судимая за имущественные преступления, признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила сотрудникам полиции, что вместе со своим приятелем - местным жителем 1998 г.р. хотели продать детские коляски, но не нашли покупателей и спрятали украденное имущество в дачном массиве. По данным полицейских мужчина также не имеет постоянного источника дохода и ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.

В присутствии понятых злоумышленники добровольно выдали сотрудникам полиции похищенное, которое в ближайшее время будет возвращено законным владельцам.

Возбуждено уголовное дело.