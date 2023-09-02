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В Сызрани сотрудники ППСП задержали вора

2 сентября 2023 11:15
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В Сызрани сотрудники ППСП задержали вора

Находящимся на маршруте патрулирования сотрудникам патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России «Сызранское» обратилась местная жительница 1969 года рождения с сообщением о краже сотового телефона из секции торгового центра на ул. Красная г. Сызрани, где она работает продавцом. Чуть позже, к полицейским поступило сообщение от еще одной местной жительницы 1983 года рождения, торгующей в том же ТЦ, о хищении телефона и спортивного костюма из торгового павильона. Материальный ущерб заявительницы оценили на сумму 4 000 рублей и 18 000 рублей.

Доложив о происшествиях в дежурную часть территориального органа, сотрудники полиции опросили потерпевших, просмотрели записи с камер наблюдения, установленных в ТЦ и, передав приметы подозреваемого в дежурную часть.

При отработке мест возможной реализации похищенного имущества, к полицейским обратился продавец близлежайшего к ТЦ комиссионного магазина, с сообщением о том, что при просмотре видео с камер наблюдения, установленных в торговой точке, он обнаружил хищение ноутбука стоимостью более 13 000 рублей. Просмотрев предоставленные заявителем записи сотрудники патрульно- постовой службы обнаружили, что к совершению противоправного деяния может быть причастен тот же мужчина, который подозревается в хищении имущества в торговом центре. Полицейские продолжили розыск подозреваемого и через нескольких часов обратили внимание на прохожего по приметам схожим с разыскиваемым, задержали его и доставили в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» для дальнейшего разбирательства.

Житель Тольятти 1977 года рождения в ходе опроса вину в содеянном признал. При личном досмотре в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили у него один из похищенных телефонов. По данным полицейских мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера и несколько дней назад освободился из мест лишения свободы.

Следственным Управлением и отделом дознания МУ МВД России «Сызранское» в отношении жителя Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ «Кража».    

По ходатайству следствия 46-летнему фигуранту судом избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается. Полицейские проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города и проводят мероприятия по поиску похищенного имущества.

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