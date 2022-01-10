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В Сызрани сотрудник магазина похитил шесть телефонов

10 января 2022 12:51
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В Сызрани сотрудник магазина похитил шесть телефонов

В Сызрани окончено предварительное расследование уголовного дела о присвоении чужого имущества. Сотрудниками полиции установлено, что с мая по июнь 2021 года 26-летний сотрудник магазина бытовой техники, пользуясь служебным положением, похитил вверенные ему шесть сотовых телефонов, после чего сдал их в ломбард, а полученные денежные средства потратил на собственные нужды.

В ходе ревизии руководители торговой точки выявили недостачу и обратились в отдел полиции за помощью. Ущерб, причиненный организации, составил более 290 тысяч рублей. Полицейские провели осмотр магазина, изъяли документацию, установили и опросили возможных очевидцев. Подозреваемого задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В отношении ранее не судимого жителя города Сызрань 1995 года рождения возбуждено уголовное дело.

Теги: Кража Уголовное дело

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