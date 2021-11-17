В Сызрани росгвардейцы предотвратили кражу ворот

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В дневное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в городе Сызрани обратил внимание на трех человек. Они заносили часть гаражных ворот в пункт приема металла, расположенный на улице Жуковского. Увидев патрульный автомобиль, мужчины явно занервничали. Стражи правопорядка решили проверить причину этого.

В ходе общения жители Сызрани рассказали, что унесли створку ворот с территории домовладения, расположенного на улице Мира. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что металлические конструкции были украдены у местной жительницы 1949 года рождения. Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия своих коллег из полиции и передали им задержанных.

Ущерб, нанесенный потерпевшей, составил 15 тысяч рублей. По факту кражи сотрудники органов внутренних дел возбудили уголовное дело.