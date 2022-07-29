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В Сызрани рецидивист обокрал мать

29 июля 2022 09:49
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В Сызрани рецидивист обокрал мать

Как следует из материалов уголовного дела, в марте текущего года 40-летний безработный местный житель, недавно освободившийся из мест лишения свободы условно-досрочно, совершил серию краж, в том числе у собственной матери.

Сотрудники одной из торговых точек сообщили в полицию о пропаже кошельков, косметички с деньгами и банковскими картами и серебряных украшений из незапертого подсобного помещения. Сумма причиненного ущерба составила 7 500 рублей.

Спустя несколько дней сотрудница еще одного магазина сообщила в полицию о краже сотового телефона, который она оставила рядом с кассой. Материальный ущерб девушка оценила на сумму в 15 000 рублей.

Еще через несколько дней жительница Сызрани обратилась в полицию с заявлением, в котором она попросила привлечь к ответственности ее сына за хищение имущества на общую сумму 18 500 рублей. Со слов потерпевшей, её сын условно-досрочно освободился из мест лишения свободы, нигде не работает, получает пособие из центра занятости населения, периодически употребляет алкогольные напитки. В один из дней, вернувшись с работы, женщина обнаружила пропажу телевизора, электрической мясорубки, утюга, mini-навигатора GPS.

Сотрудники полиции установили, что сын потерпевшей может быть причастен к кражам из торговых точек – оперативники изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которые попали действия злоумышленника. Подозреваемого задержали на территории города.

Мужчина свою вину признал полностью и рассказал, что всё похищенное из сумок, кроме наличности – выкинул в ближайшую мусорку, а украденный сотовый телефон и электронику из дома матери он продал. Деньги потратил на алкоголь и собственные нужды.  

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении сызранца возбуждены уголовные дела.

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