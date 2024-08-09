В Сызрани ради «легкого» заработка подросток стал соучастником мошенников в классической схеме

Я нашел ошибку
Главные новости:
Представители Самарской области выступят на чемпионате мира по шашкам
Представители Самарской области выступят на чемпионате мира по шашкам
Самарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм, посвящённый архитектурной жемчужине нашего города - "Фабрика-Кухня
Самарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм, посвящённый архитектурной жемчужине нашего города - "Фабрика-Кухня"
Все желающие самарцы могут поучаствовать в составлении карты культурных достопримечательностей региона
Все желающие самарцы могут поучаствовать в составлении карты культурных достопримечательностей региона
Пациенты с нарушением функции ЦНС проходят медицинскую реабилитацию в новом отделении Тольяттинской больницы №
Пациенты с нарушением функции ЦНС проходят медицинскую реабилитацию в новом отделении Тольяттинской больницы №5
Самарчанка стала чемпионкой России в многодневной гонке на шоссе
Самарчанка стала чемпионкой России в многодневной гонке на шоссе
Станции метро в Самаре потребовали оснастить средствами обеспечения транспортной безопасности
Станции метро в Самаре потребовали оснастить средствами обеспечения транспортной безопасности
Спрос на долгосрочную аренду жилья в Самаре вырос на 13% за месяц
Спрос на долгосрочную аренду жилья в Самаре вырос на 13% за месяц
В Самаре вагон трамвая сошел с рельсов
В Самаре вагон трамвая сошел с рельсов
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.56
0.61
EUR 94.13
0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «Куйбышев – дипломатическая столица»
В Кинель-Черкассах со 2 по 4 августа пройдет фестиваль «Ратное дело»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 2-4 августа
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызрани ради «легкого» заработка подросток стал соучастником мошенников в классической схеме

9 августа 2024 10:01
168
В Сызрани ради «легкого» заработка подросток стал соучастником мошенников в классической схеме

В феврале текущего года участковый уполномоченный полиции МУ МВД России «Сызранское» капитан полиции Александр Ильин в свой выходной день задержал двух юношей, подозреваемых в хищении денежных средств у пенсионерки.

Полицейские установили, что учащийся одного из учебных заведений 2006 года рождения, являясь на тот момент несовершеннолетним, действовал по инструкции анонимного «куратора», с которым познакомился в социальной сети. Кроме того, юноша позвал на помощь своего друга 2007 года рождения в качестве «стажера».

При опросе в присутствии законных представителей, подозреваемый пояснил оперуполномоченным, что в интернете переписывался с девушкой, профиль которой увидел на одном из сайтов. В диалоге незнакомка сообщила парню, что не имеет цели познакомиться и предложила ему быстрый заработок. После чего прислала ссылку на сайт «работодателя».  Таким образом, он списался с «куратором» и согласился выполнять роль «курьера» в классической мошеннической схеме «Ваш родственник попал в ДТП». В погоне за «легкими» деньгами юноша не подумал о том, что, забирая денежные средства в сумме 100 000 рублей у 69-летней жительницы Сызрани, которую предварительно «напугали жуткими подробностями» неизвестные, обернется для него не только задержанием сотрудниками полиции, но и уголовной ответственностью.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении 18-летнего сызранца возбуждено уголовное дело. Во время предварительного следствия подозреваемый возместил ущерб потерпевшей в полном объеме.

 

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Студент из Самарской области из-за мошенника лишился более 300 тысяч рублей
09 августа 2024, 09:43
Студент из Самарской области из-за мошенника лишился более 300 тысяч рублей
Молодой человек понял, что не успевает подготовиться к сдаче дипломной работы и решил воспользоваться помощью специалистов в этом вопросе. Криминал
157
Мошенник обманул самарчанку с помощью ее 8-летней внучки
08 августа 2024, 13:29
Мошенник обманул самарчанку с помощью ее 8-летней внучки
Преступники пообещали девочке отправить игровую валюту в обмен на коды и сообщения. Криминал
314
Мошенники всё чаще представляются сотрудниками и следователями спецслужб, чтобы обмануть россиян
06 августа 2024, 10:36
Мошенники всё чаще представляются сотрудниками и следователями спецслужб, чтобы обмануть россиян
Злоумышленники могут убедить оформить кредит, перевести деньги на некий «безопасный» счёт или передать их курьеру. Криминал
440
В центре внимания
Все желающие самарцы могут поучаствовать в составлении карты культурных достопримечательностей региона
9 августа 2024  13:53
Все желающие самарцы могут поучаствовать в составлении карты культурных достопримечательностей региона
34
В Самарской области вводят единый стандарт поддержки участников СВО и их семей.
8 августа 2024  19:39
Ветеранам труда Самарской области вернут выплаты вне зависимости от размера пенсии
499
В настоящее время в паллиативной помощи нуждаются более 25 тысяч взрослых и 305 детей.
8 августа 2024  17:54
Вячеслав Федорищев и Анна Федермессер обсудили развитие в регионе паллиативной помощи и строительство хосписа
551
Первый слет многодетных семей пройдет в Самарской области
8 августа 2024  14:04
Первый слет многодетных семей пройдет в Самарской области
403
10 августа в Самаре на улице Демократической не будут работать светофоры
8 августа 2024  13:59
10 августа в Самаре на улице Демократической не будут работать светофоры
419
Весь список