В Сызрани ради «легкого» заработка подросток стал соучастником мошенников в классической схеме

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В феврале текущего года участковый уполномоченный полиции МУ МВД России «Сызранское» капитан полиции Александр Ильин в свой выходной день задержал двух юношей, подозреваемых в хищении денежных средств у пенсионерки.

Полицейские установили, что учащийся одного из учебных заведений 2006 года рождения, являясь на тот момент несовершеннолетним, действовал по инструкции анонимного «куратора», с которым познакомился в социальной сети. Кроме того, юноша позвал на помощь своего друга 2007 года рождения в качестве «стажера».

При опросе в присутствии законных представителей, подозреваемый пояснил оперуполномоченным, что в интернете переписывался с девушкой, профиль которой увидел на одном из сайтов. В диалоге незнакомка сообщила парню, что не имеет цели познакомиться и предложила ему быстрый заработок. После чего прислала ссылку на сайт «работодателя». Таким образом, он списался с «куратором» и согласился выполнять роль «курьера» в классической мошеннической схеме «Ваш родственник попал в ДТП». В погоне за «легкими» деньгами юноша не подумал о том, что, забирая денежные средства в сумме 100 000 рублей у 69-летней жительницы Сызрани, которую предварительно «напугали жуткими подробностями» неизвестные, обернется для него не только задержанием сотрудниками полиции, но и уголовной ответственностью.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении 18-летнего сызранца возбуждено уголовное дело. Во время предварительного следствия подозреваемый возместил ущерб потерпевшей в полном объеме.