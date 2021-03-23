В Сызрани работник транспортной организации незаконно продавал дизельное топливо

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В Сызрани сотрудниками транспортной полиции пресечена незаконная деятельность работника транспортной организации, осуществлявшего растрату дизельного топлива.

Сотрудниками Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте в марте текущего года в ходе оперативно-розыскных мероприятий был выявлен 47-летний руководитель одного из структурных подразделений транспортной организации г. Сызрани, который совершил растрату вверенного ему имущества.

Установлено, что подозреваемый, используя свое служебное положение, неоднократно давал распоряжения своему непосредственному подчиненному на реализацию третьим лицам дизельного топлива.

Всего транспортные полицейские установили 5 эпизодов противоправной деятельности, совершенных в период с ноября по декабрь 2020 года. Таким образом, злоумышленник с целью личного обогащения, незаконно растратил вверенное ему дизельное топливо в количестве более 3600 литров, причинив имущественный ущерб железнодорожной организации на сумму около 150 тысяч рублей.

Следственным отделением Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, – лишение свободы сроком до шести лет.









