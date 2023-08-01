В Сызрани похитителя велосипеда задержали в соседнем подъезде

Я нашел ошибку
Главные новости:
Правительство РФ поручило Роскачеству создать премии в области качества в каждом регионе страны
Правительство РФ поручило Роскачеству создать премии в области качества в каждом регионе страны
Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП с участием 4 автомашин в Красноярском районе
Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП с участием 4 автомашин в Красноярском районе
руководство УВМ вручило загранпаспорт 109-летней самарчанке
Руководство УВМ вручило загранпаспорт 109-летней самарчанке
В Самарской области обсудили развитие туризма и строительной отрасли
В Самарской области обсудили развитие туризма и строительной отрасли
Благодаря национальному проекту «Производительность труда» самарская компания приступила к улучшению производства трансформаторов ТМГ
Благодаря нацпроекту «Производительность труда» самарская компания приступила к улучшению производства трансформаторов ТМГ
На опытных полях Самарской области рождаются научные достижения в области растениеводства
На опытных полях Самарской области рождаются научные достижения в области растениеводства
Самарская областная библиотека приглашение на открытие выставки самарского художника Александра Мальцева
Областная библиотека приглашение на открытие выставки самарского художника Александра Мальцева
Сотрудники Самарского политеха приняли участие в форуме «Россия-Африка»
Сотрудники Самарского политеха приняли участие в форуме «Россия-Африка»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.59
0.61
EUR 100.94
0.98
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Горожан приглашают на лекцию "Самара летняя"
4 августа самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"
Самарцев приглашают к участию в хакатоне «Креатив на Волге»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызрани похитителя велосипеда задержали в соседнем подъезде

1 августа 2023 10:57
183
В Сызрани похитителя велосипеда задержали в соседнем подъезде

В дежурную часть отдела полиции Юго-Западного района МУ МВД России «Сызранское» обратилась местная жительница 1985 года рождения с заявлением о краже спортивного велосипеда из подъезда многоквартирного дома. Материальный ущерб заявительница оценила на сумму 6 000 рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции осмотрели место преступления, подробно опросили потерпевшую и провели поквартирный обход. Женщина сообщила полицейским, что не имела возможности хранить велосипед в квартире и с разрешения соседей оставляла его на лестничной площадке, при этом не использовала никаких приспособления для его фиксации.  

Сотрудники уголовного розыска изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных в подъезде и рядом с домом. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий подозреваемого задержали с похищенным велосипедом по месту жительства – в соседнем подъезде того же дома, где проживает заявительница.

Молодого человека 2000 года рождения доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Он признал свою вину полностью и сообщил сотрудникам полиции, что завладел чужим имуществом в состоянии алкогольного опьянения.  По данным полицейских, подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался. Велосипед изъят и возвращен законной владелице.

Отделом дознания МУ МВД России «Сызранское» по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 158 УК РФ «Кража» возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают, что подъезд многоквартирного дома не является безопасным местом хранения велосипеда! Но если других вариантов нет, то во избежание неприятных ситуаций позаботьтесь о том, что бы он был пристегнут надежным велозамком.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В завершение сезона благоустройства дворы и общественные пространства Самары преображаются
1 августа 2023  11:32
В завершение сезона благоустройства дворы и общественные пространства Самары преображаются
211
В пятницу, 4 августа, в Самаре пройдет автоматизированное распределение мест в детсадах
31 июля 2023  20:18
В пятницу, 4 августа, в Самаре пройдет автоматизированное распределение мест в детсадах
441
Дмитрий Азаров помог самарским бойцам 43 полка получить долгожданный отпуск
31 июля 2023  17:14
Дмитрий Азаров помог самарским бойцам 43 полка получить долгожданный отпуск
430
В Самаре обсудили ход реализации национальных проектов на территории города
31 июля 2023  15:31
В Самаре обсудили ход реализации национальных проектов на территории города
537
В Самарской области начинается прием заявок для участия в общественной акции «Народное признание»
31 июля 2023  14:42
В Самарской области начинается прием заявок для участия в общественной акции «Народное признание»
517
Весь список