В Сызрани похитителя велосипеда задержали в соседнем подъезде

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В дежурную часть отдела полиции Юго-Западного района МУ МВД России «Сызранское» обратилась местная жительница 1985 года рождения с заявлением о краже спортивного велосипеда из подъезда многоквартирного дома. Материальный ущерб заявительница оценила на сумму 6 000 рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции осмотрели место преступления, подробно опросили потерпевшую и провели поквартирный обход. Женщина сообщила полицейским, что не имела возможности хранить велосипед в квартире и с разрешения соседей оставляла его на лестничной площадке, при этом не использовала никаких приспособления для его фиксации.

Сотрудники уголовного розыска изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных в подъезде и рядом с домом. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий подозреваемого задержали с похищенным велосипедом по месту жительства – в соседнем подъезде того же дома, где проживает заявительница.

Молодого человека 2000 года рождения доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Он признал свою вину полностью и сообщил сотрудникам полиции, что завладел чужим имуществом в состоянии алкогольного опьянения. По данным полицейских, подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался. Велосипед изъят и возвращен законной владелице.

Отделом дознания МУ МВД России «Сызранское» по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 158 УК РФ «Кража» возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают, что подъезд многоквартирного дома не является безопасным местом хранения велосипеда! Но если других вариантов нет, то во избежание неприятных ситуаций позаботьтесь о том, что бы он был пристегнут надежным велозамком.