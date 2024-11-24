В Сызрани пенсионерка заметила в магазине чужое портмоне с деньгами и присвоила имущество себе

91

В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратился местный житель 1974 года рождения, который сообщил, что в магазине, находящемся на улице Интернациональной, неизвестный злоумышленник похитил у него кошелек с банковскими картами и денежными средствами на сумму около 14 000 рублей.

Сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемой, ранее не судимой местной жительницы 1962 года рождения. Женщину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса задержанная свою вину признала в полном объеме и пояснила, что заметила портмоне, лежащее на коробках с бытовой химией, когда вместе с мужем совершали покупки в магазине. Женщина, присвоила чужое имущество себе. Денежные средства пенсионерка потратить не успела и в присутствии понятых добровольно выдала похищенное сотрудникам полиции.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.В ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), которое в настоящее время расследовано и вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для принятия решения по существу.