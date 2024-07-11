В Сызрани офис-менеджер более 308 тыс. рублей в одной и более 591 тыс. рублей в другой компании

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Как установили сотрудники полиции, местная жительница 1977 года рождения, осуществляла свою трудовую деятельность сразу в двух фирмах занимающихся оценкой имущества граждан, выдачей автоэкспертиз и бухгалтерским сопровождением, которые располагались в одном офисе, под руководством одного человека и имела доступ к денежным средствам этих организаций. Являясь офис - менеджером компаний, в обязанности которой входило выполнение идентичных обязанностей, в период с марта 2020 года по сентябрь 2022 года, женщина присвоила вверенные ей денежные средства в размере более 308 тыс. рублей в одной и более 591 тыс. рублей в другой компании. По предварительной версии следствия, в процессе своей работы в организациях она вносила изменения в программу в виде удаления или корректировки суммы о стоимости услуг по оценке для страховых компаний имущества граждан, после чего денежные средства от отредактированных заданий и договоров ( в сумме от 1 500 руб до 15 000 руб) присваивала себе. Со слов подозреваемой, деньги были потрачены на личные цели, в основном на погашение кредитного обязательства.



Недостача была выявлена в ходе внутренней бухгалтерской проверки. Часть денег подозреваемая вернула на счета организаций, а затем перестала выходить на связь. После этого сотрудницу уволили с работы, а руководитель написал заявление в полицию.



Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» завершено расследование многоэпизодного уголовного дела возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ «Присвоение или растрата». На данный момент уголовные дела соединены в одно производство и с утвержденным обвинительным заключением в отношении бывшей сотрудницы агентства независимых экспертиз направлены в городской суд для рассмотрения по существу.