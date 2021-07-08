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В Сызрани мужчина зашел в общежитие и украл стиральную машину

8 июля 2021 09:58
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В Сызрани мужчина зашел в общежитие и украл стиральную машину

Окончено расследование преступления, совершенного в отношении 39-летней женщины. В совершении преступления обвиняется ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кражу и грабеж 41-летний местный житель.
В мае текущего года из кухни общежития, расположенного в одном из многоквартирных домов города Сызрань, украли стиральную машину.
Бытовую технику женщина купила в кредит и даже не успела распаковать. Техника хранилась на общей кухне, где в скором времени планировалось ее подключить.
В ходе поквартирного обхода сотрудники полиции опросили возможных очевидцев. С их слов составили и распространили среди личного состава ориентировку с описанием не проживающих в общежитии мужчин, которые в день совершения кражи находились на кухне.

Подозреваемого задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России «Сызранское». Его знакомый, узнав о задержании друга, самостоятельно пришел в полицию и рассказал, что в тот день за бутылку пива помогал перенести бытовую технику и о противоправности деяния не знал.
Ранее судимому жителю Сызрани предъявлено обвинение, сообщает облМВД. Стиральная машина изъята полицейскими и возращена законной владелице.

Теги: кража стиральная машина

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