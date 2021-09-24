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В Сызрани мужчина обокрал дом сестры и попал под суд

24 сентября 2021 13:56
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В Сызрани мужчина обокрал дом сестры и попал под суд

В июне 2021 года в полицию за помощью обратилась женщина 1971 года рождения.  Она сообщила, что из её дома похищены: мебель, посуда, столовые приборы и продукты питания, на общую сумму 18 тысяч рублей. 

По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа.Полицейские осмотрели место происшествия, опросили соседей. При осмотре жилища выяснилось, что злоумышленник проник в дом, разбив окно.

Заявительница рассказала, что не проживает в доме, но иногда бывает в нём. В один из таких визитов она и обнаружила пропажу имущества.

Потерпевшая предположила, что к совершению кражи может быть причастен её 41-летний брат. С ранее судимым родственником, проживающим в Октябрьске, она постоянно конфликтовала. По подозрению в краже чужого имущества мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В совершении преступления мужчина признался и рассказал, что разбив окно, он три раза проникал в дом и похищал из него вещи, принадлежавшие его сестре. Сбыв похищенное, мужчина все вырученные денежные средства потратил на личные нужды.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, сообщает облМВД.

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