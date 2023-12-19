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В Сызрани "курьер" забрал у трех пенсионерок 900 000 рублей

19 декабря 2023 13:34
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В Сызрани "курьер" забрал у трех пенсионерок 900 000 рублей

Жертвами обмана по схеме «Ваш родственник попал в ДТП» стали  три сызранских пенсионерки в возрасте от 78 до 83 лет. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила 900 000 рублей.

      В начале декабря с разницей в один день в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратилось сразу три жительницы Сызрани преклонного возраста от 78 до 83 лет с сообщением о том, что стали жертвами мошенников.  Общая сумма причиненного ущерба составила 900 000 рублей.

В ходе опроса потерпевших сотрудники полиции выяснили, что все преступления совершены по одной схеме: на телефоны пожилых женщин звонил неизвестный и сообщал, что их родственники попали в ДТП, и им срочно необходимы денежные средства «для решения проблем». Поверив звонившему, пожилые женщины передали свои сбережения незнакомцу, который приходил к ним домой. Только после передачи денежных средств, они перезванивали родственникам и осознавали, что стали жертвами мошенников.

Полицейские изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что за деньгами к потерпевшим приходил один и тот же человек – молодой высокий парень 20-25 лет. Сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Сызранское» установили пути передвижения, личность и местонахождение мужчины, забравшего у пенсионерок деньги. Оперативники задержали ранее несудимого молодого человека 2001 года рождения по месту жительства и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.

Задержанный пояснил полицейским, что решил найти себе подработку. Из сети Интернет он узнал о работе курьером и связался с оператором. Работодатель пообещал высокий заработок и уточнил, что его обязанность – забирать у пожилых людей денежные средства и различными способами переводить их на указанные расчётные счета, оставляя себе процент за выполненную работу. Ранее несудимый местный житель подтвердил следователям, что знал о незаконности данного способа заработка, однако согласился на предложенные условия.

Следственным Управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении мужчины по признакам преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ «Мошенничество», возбуждено три уголовных дела. Расследование продолжается. На время проведения следственных действий в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под домашний арест. В настоящее время сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений и устанавливают организаторов мошеннической схемы.

 

Теги: Мошенники

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