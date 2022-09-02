В Сызрани грабитель задержан по горячим следам

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В вечернее время суток к сотрудникам патрульно-постовой службы МУ МВД России «Сызранское» младшему лейтенанту полиции Ильдару Усманову и старшему сержанту полиции Артему Кусмареву, находящимся в составе автопатруля, обратился представитель одного из сетевых магазинов. Он рассказал полицейским, что из торгового зала по улице Московской неизвестный мужчина совершил открытое хищение спиртных напитков. После чего скрылся в неизвестном направлении.

Полицейские подробно опросили работника торговой точки, изучили видеоматериал с камер наружного наблюдения, установленных в торговом зале. На записи видно, как неизвестный мужчина, держа в руках бутылки выбегает из магазина.

Сотрудники патрульно – постовой службы установили приметы подозреваемого, передали их в дежурную часть и начали отрабатывать прилегающую к месту происшествия территорию. Через полчаса автопатруль, на соседней улице, обнаружил мужчину, по приметам схожего с подозреваемым. При виде полицейских мужчина сильно занервничал и попытался скрыться от сотрудников полиции, но ему это не удалось. Он был задержан и доставлен в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.

Подозреваемым в грабеже оказался нигде не работающий житель областной столицы, 1999 года рождения. Ранее в поле зрения полицейских он не попадал. Задержанный в содеянном признался и сообщил, что бутылки со спиртным продал случайным прохожим, а деньги потратил на собственные нужды.

В отношении жителя областной столицы Отделом дознания МУ МВД России «Сызранское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Расследование продолжается.