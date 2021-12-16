В Сызрани двойное убийство попытались скрыть пожаром

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Вечером во вторник 14 декабря, пожарным Сызрани поступила информация о том, что на улице Котельной, 34 горит деревянное здание. Экстренные службы выехали на место событий и нашли там тела двоих человек. Вскоре стало понятно, что скончались они не в результате неосторожного обращения с огнем, а от рук убийцы.

Экстренные службы получили вызов примерно в 21:53. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, помещение, в котором произошел пожар, было неэксплуатируемым. Пламя охватило 30 квадратных метров. Боролись с ним 27 сотрудников ведомства при участии девяти единиц техники. После ликвидации огня на место прибыли правоохранители.

— Диспетчер службы 01 позвонил в районное управление МВД и заявил, что горит бывшая баня. Тело первого погибшего в завалах обнаружили уже ночью 15 декабря. Эксперты зафиксировали у него повреждение головы, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Личность человека установить пока не удалось. Слишком сильно он обгорел. Силовики продолжили осмотр и на расстоянии 10 метров, в помещении кирпичного гаража этого домостроения нашли еще один труп.

— Это тоже был обгоревший мужчина. Предположительно — 41-летний хозяин дома. В 2016 году судим за кражу. У него также зафиксированы следы насилия — повреждение в области живота, — поделились с «Комсомолкой» стражи порядка.

Следственно-оперативная группа работала по адресу трагедии несколько часов. Были опрошены знакомые жертв, возможные свидетели случившегося. В ходе разбирательств удалось связать убитых с мужчиной, которому 13 декабря исполнилось 36 лет:

— Житель Сызранского района, прописал в поселке Взгорье. В 2015 году он уже судим за убийство. Причины случившегося сейчас устанавливаются. Не исключено, что во время совместной посиделки по поводу его дня рождения все и случилось. Пожар же он устроил, чтобы замести следы.

В ближайшее время будет возбуждено уголовное дело по факту расправы.