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В Сызрани безработная накупила товара на 40 тысяч с чужой карты

22 апреля 2022 10:50
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В Сызрани безработная накупила товара на 40 тысяч с чужой карты

В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратился местный житель 1973 года рождения, который сообщил, что обнаружил пропажу своей банковской карты, а так же сообщения в онлайн-приложении о списании с данного банковского счета свыше 40 тысяч рублей за покупки, которые не совершал.
Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшего и установили, что на протяжении нескольких дней его кредитной картой расплачивались в различных магазинах города. Причем спектр покупок был весьма широк – от продуктов питания, до обуви и декоративных украшений. Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах и поблизости от них, показали потерпевшему скриншоты с изображением возможной злоумышленницы и он уверенно опознал свою знакомую, которая накануне была у него в гостях.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили места возможного нахождения ранее не судимой, 56-летней местной жительницы, задержали её и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Во время опроса задержанная пояснила, что с потерпевшим она поддерживала тесные дружеские отношения, нередко бывала в гостях у потерпевшего, поэтому располагала информацией о карте и о том, где она хранится. Так же зная, что оплату данной пластиковой картой можно произвести без введения пин-кода, злоумышленница решила украсть ее и попробовать расплатиться в ближайшем магазине. После удачного списания чужих денежных средств женщина продолжила оплачивать свои покупки в других торговых точках города, покупая еду, алкоголь, предметы гигиены, бытовую химию, обувь и украшения.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет. В настоящий момент уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу.

 

Теги: Кража Уголовное дело

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