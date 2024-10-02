В Сызрани 56-летняя женщина хранила у себя в квартире более 460 г метадона

Я нашел ошибку
Главные новости:
Ее участники дарят вторую жизнь ненужным вещам и создают новогодние игрушки из использованного пластика.
Самарцев приглашают к участию в ежегодной акции Росприроднадзора «Экоёлка»
В связи с проведением строительных работ – монтажа водоводов.
Продлено ограничение движения транспорта по улице Авиационной в Самаре
В связи с обновлением теплосети.
В Самаре временно ограничено движение транспорта на участке улицы Челюскинцев
Одно из приоритетных направлений законопроекта — выполнение всех социальных обязательств перед гражданами.
Проект бюджета страны на ближайшие три года рассмотрят в Госдуме РФ
Вакцинация не защищает от гриппа на 100 %, но в случае заражения помогает перенести болезнь в лёгкой форме.
Руководитель движения КВН СО Сергей Ларионов вновь привился от гриппа
Самара была определена местом проведения форума «Россия – спортивная держава» распоряжением Президента РФ Владимира Путина в марте этого года.
Самара готовится принять Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава»
Квалификация выше - работа лучше.
Специалисты «РКС-Самара» начали профильное обучение без отрыва от производства.
Выдача социальной карты осуществляется на основании заявления, поданного лично в управление социальной защиты населения по месту жительства.
В Самарской области запустили транспортную карту «Zа Победу!»
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.36
0.14
EUR 103.65
-0.52
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Осенний променад по модернизму в Самаре: открытая экскурсия от «От Фабрики-кухни до «Рашпиля»
Рецепты долголетия: накануне Дня пожилого человека активные самарцы повторили с медиками правила здорового образа жизни
В Самаре пройдет лекция «Левитан. Голос страны»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызрани 56-летняя женщина хранила у себя в квартире более 460 г метадона

2 октября 2024 11:09
160
В Сызрани 56-летняя женщина хранила у себя в квартире более 460 г метадона

Сотрудникам полиции поступила оперативная информация о том, что ранее не судимая жительница Сызрани 1968 года рождения может быть причастна к незаконному обороту запрещенных веществ.

С целью проверки информации, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков выехали по месту жительства женщины, в присутствии понятых провели осмотр дома и обнаружили в одной из комнат несколько полимерных свертков с порошкообразным веществом.

Изъятое оперуполномоченные направили на исследование и согласно заключению эксперта, вещество является наркотическим средством - метадон, общей массой более 460 гр., что законодатель относит к особо крупному размеру.

Ранее не судимая местная жительница пояснила полицейским, что наркотик она приобрела через интернет-магазин в одном из мессенджеров для дальнейшего сбыта путем организации тайников-закладок на территории города, но довести свой преступный умысел до конца не успела так, как была задержана.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении 56-летней фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, ч.3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. УК РФ. УК РФ «покушение на сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере». Полицейские продолжают работу по установлению причастности местной жительницы к аналогичным преступлениям, а также проверяют каналы поставки запрещенных веществ в Самарскую область. Расследование уголовного дела продолжается.

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
У жителя Исаклинского района нашли полтора кило марихуаны
29 сентября 2024, 13:27
У жителя Исаклинского района нашли полтора кило марихуаны
Ранее не судимый местный житель пояснил сотрудникам полиции, что растения он собрал и высушил для личного потребления, без цели сбыта. Криминал
600
В Челно-Вершинском районе задержали мужчину, который хранил марихуану в мешке
28 сентября 2024, 10:53
В Челно-Вершинском районе задержали мужчину, который хранил марихуану в мешке
Хозяин дома собрал растения на пустыре, за домом и высушил для собственного употребления, без цели сбыта. Происшествия
650
50-летний житель Исаклинского района хранил у себя под кроватью 1,5 кг марихуаны
27 сентября 2024, 10:34
50-летний житель Исаклинского района хранил у себя под кроватью 1,5 кг марихуаны
Он пояснил сотрудникам полиции, что растения он собрал и высушил для личного потребления, без цели сбыта. Криминал
519
В центре внимания
осенние работы по ремонту улично-дорожной сети Самары продолжаются в интенсивном темпе
2 октября 2024  11:40
Осенние работы по ремонту улично-дорожной сети Самары продолжаются в интенсивном темпе
184
1 октября в Самаре началось поэтапное подключение жилищного фонда к источникам тепловой энергии
2 октября 2024  11:26
С октября в Самаре началось поэтапное подключение жилищного фонда к источникам тепловой энергии
187
Самарцам рассказали о новых схемах, которые используют мошенники
2 октября 2024  10:43
Самарцам рассказали о новых схемах, которые используют мошенники
342
Сегодня в Самаре прозвучат сирены в ходе проверки работы систем оповещения
2 октября 2024  09:58
Сегодня в Самаре прозвучат сирены в ходе проверки работы систем оповещения
583
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем пожилых людей
1 октября 2024  10:35
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем пожилых людей
365
Весь список