В Сызрани 56-летняя женщина хранила у себя в квартире более 460 г метадона

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Сотрудникам полиции поступила оперативная информация о том, что ранее не судимая жительница Сызрани 1968 года рождения может быть причастна к незаконному обороту запрещенных веществ.

С целью проверки информации, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков выехали по месту жительства женщины, в присутствии понятых провели осмотр дома и обнаружили в одной из комнат несколько полимерных свертков с порошкообразным веществом.

Изъятое оперуполномоченные направили на исследование и согласно заключению эксперта, вещество является наркотическим средством - метадон, общей массой более 460 гр., что законодатель относит к особо крупному размеру.

Ранее не судимая местная жительница пояснила полицейским, что наркотик она приобрела через интернет-магазин в одном из мессенджеров для дальнейшего сбыта путем организации тайников-закладок на территории города, но довести свой преступный умысел до конца не успела так, как была задержана.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении 56-летней фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, ч.3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. УК РФ. УК РФ «покушение на сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере». Полицейские продолжают работу по установлению причастности местной жительницы к аналогичным преступлениям, а также проверяют каналы поставки запрещенных веществ в Самарскую область. Расследование уголовного дела продолжается.