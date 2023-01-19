В свободное от службы время "бабушка"-полицейский помогла задержать мошенника в Тольятти

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11 января текущего года в вечернее время сотруднице уголовного розыска на домашний телефон поступил звонок. Неизвестный мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее племянница стала виновником дорожно-транспортного происшествия.

Оперуполномоченный уголовного розыска, в чьи должностные обязанности входит в том числе и раскрытие преступлений с использованием IT- технологий, сразу поняла, что звонок от мошенников. Продолжая разговор с неизвестным, капитан полиции через sms-сообщения доложила своему непосредственному руководителю и в дежурную часть Управления территориального органа внутренних дел о его противоправных действиях. По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники следственно-оперативной группы и специализированного отдела уголовного розыска.

В ходе разговора собеседник просил положить в пакет с вещами и передать курьеру денежные средства в сумме 225 тысяч рублей, якобы для «решения вопроса» о невозбуждении уголовного дела. Женщина, играя роль поддавшейся обману пенсионерки, согласилась на все условия злоумышленников, передала курьеру денежную «куклу», после чего в подъезде ее коллеги полицейские задержали жителя Тольятти 2001 года рождения.

В настоящее время СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции проверяют его причастность к восьми аналогичным преступлениям на территории города.

Руководством Управления МВД России по г. Тольятти принято решение о поощрении сотрудницы уголовного розыска за добросовестное исполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в служебной деятельности и успешное выполнение сложных задач.