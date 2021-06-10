В Ставропольском районе задержан уроженец одной из соседних республик с героином

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В Самарской области на стационарном посту ДПС ОГИБДД О МВД России по Ставропольскому району в селе Зеленовка сотрудники ДПС остановили водителя такси для проверки документов на право управления автомобилем "Volkswagen". Внимание стражей правопорядка привлёк пассажир, который нервно курил и постоянно оборачивался на заднее пассажирское сиденье.

При осмотре автомобиля, в присутствии понятых, под заднем пассажирским сиденьем, полицейские обнаружили два полиэтиленовых пакета, внутри которых находились 100 свёртков. Сотрудники О МВД России по Ставропольскому району изъятое направили в экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по городу Тольятти. По результатам исследования установлено, что в свёртках был героин, массой более 200 граммов, что относится к крупному размеру.

В ходе опроса мужчина признался, что изъятое принадлежит ему. Подозреваемый – 21-летний уроженец одной из соседних республик, имеющий временную регистрацию в Самаре.Как установлено оперативниками, мужчина направлялся из Самары в Сызрань, по версии полицейских – с целью последующего сбыта героина.

Следственным отделом О МВД России по Ставропольскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.