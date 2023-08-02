В Ставропольском районе сын обокрал сейф отца

175

В начале июля дежурную часть О МВД России по Ставропольскому району за помощью обратился пожилой мужчина и сообщил, что сын украл у него денежные средства.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции подробно опросили заявителя, который пояснил, что днем уехал из дома в медицинское учреждение на прием. Вернувшись, пенсионер обнаружил спрятанные им ключи от находящегося в одной из комнат сейфа на кухонном столе. Поспешив проверить все ли в порядке, недосчитался одной пятитысячной купюры.

Сотрудники полиции провели осмотр жилплощади, собрали характеризующий материал. Со слов мужчины к краже денежных средств может быть причастен его сын, который проживает с ним и знает, куда пенсионер обычно прячет ключ.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали безработного 55-летного мужчину на одной из улиц района. Подозреваемый признал вину в содеянном в полном объеме и пояснил, что похищенные деньги отца потратил на покупку алкоголя и продуктов.

В настоящее время жителю Ставропольского района 1986 г.р. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.