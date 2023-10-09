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В Ставропольском районе при перевозке мефедрона и кокаина задержан житель Калужской области

9 октября 2023 13:23
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В Ставропольском районе при перевозке мефедрона и кокаина задержан житель Калужской области

В начале текущего месяца во время несения службы сотрудники Госавтоинспекции на стационарном посту в районе села Зелёновка Ставропольского района остановили для проверки документов водителя, управляющего автомобилем   Skoda Octavia. За рулем транспортного средства, следовавшего из города Калуга в город Челябинск, находился 30-летний гражданин, проживающий в Калужской области.

Во время административной процедуры водитель заметно нервничал, пытался ускорить проверку документов, вел себя подозрительно, в связи с чем, полицейские приняли решение о проведении досмотра транспортного средства. В присутствии понятых на заднем сидении сотрудники полиции обнаружили и изъяли полиэтиленовые свертки с порошкообразными веществами и брикет с гранулированным веществом.

Сотрудники Госавтоинспекции передали информацию о задержании в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа. Задержанного доставили в отдел полиции, а автомобиль поместили на специализированную стоянку. 

В экспертно-криминалистическом отделе Управления МВД России по г. Тольятти экспертизой установлено, что все изъятое является наркотическими средствами – N-метилэфедрон и кокаин общей массой около 3 кг, что законодатель относит к особо крупному размеру.

Следственным отделом ОМВД России по Ставропольскому району в отношении ранее не судимого задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.5 ст.228.1 УК РФ. По ходатайству органа следствия, судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Задержанный мужчина воспользовался правом предусмотренной ст. 51 Конституции РФ и отказался от дачи показаний. Расследование уголовного дела продолжается.

За подобные преступные деяния законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет и со штрафом в размере до одного миллиона рублей или пожизненным лишением свободы.

Полицейские настоятельно рекомендуют не соглашаться на опубликованные в Сети предложения подработать курьерами по закладке наркотических веществ. Анонимность и безнаказанность, которую обещают наркоторговцы курьерам, являются мнимыми и длятся очень недолго.

Теги: Стоп Наркотик

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