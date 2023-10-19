В Ставропольском районе покупатель забрал коньяк с прилавка, разозлившись на отказ продавца

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В отдел полиции О МВД России по Ставропольскому району от сотрудника торговой точки поступило сообщение об открытом хищении алкогольной продукции в одном из сельских магазинов.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники органов внутренних дел опросили работников магазина просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Полицейские выяснили, что посетитель торговой точки неоднократно просил продать ему алкоголь, в день, когда был введен запрет на продажу алкогольной продукции. Тогда посетитель забрал с витрины 2 бутыли коньяка и вышел из магазина. Работница торговой точки попыталась остановить злоумышленника, но мужчина успел скрыться.

Сотрудникам уголовного розыска поступила оперативная информация о том, что к происшествию может быть причастен ранее привлекавшийся за кражу безработный житель г. Тольятти 1999 года рождения. Полицейские задержали мужчину по месту жительства и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что в тот же день похищенный товар употребил.

Следственным отделом О МВД России по Ставропольскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.