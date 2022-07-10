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В Ставропольском районе оперативники задержали уличного грабителя

10 июля 2022 13:11
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В Ставропольском районе оперативники задержали уличного грабителя

В дежурную часть О МВД России по Ставропольскому району поступило сообщение от жителя с. Нижнее Санчелеево о том, что у него путем рывка похитили сотовый телефон. Оперативный дежурный по указанному адресу направил следственно-оперативную группу.
Потерпевший пояснил, что в вечернее время он шел по улице с. Нижнее Санчелеево, когда неожиданно сзади подбежал мужчина и резким движением выхватил телефон из его рук, после чего скрылся.
Полицейские осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев произошедшего. В ходе оперативно-разыскных мероприятий проверили возможные места сбыта похищенного имущества, в результате чего получили информацию, что сотовый телефон сдал в ломбард ранее судимый за имущественные преступления местный житель 1993 года рождения. Оперативники установили личность, места возможного нахождения и задержали злоумышленника. В ходе опроса задержанный дал признательные показания и пояснил, что похищенный сотовый телефон сдал в ломбард, деньги потратил на алкоголь.
Отделом дознания О МВД России по Ставропольскому району возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ Грабеж. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

Теги: Уголовное дело

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