В сквере Екатеринбурга мужчина с ножом напал на людей. Трое погибли

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В Екатеринбурге мужчина напал с ножом на прохожих в сквере возле железнодорожного вокзала. Трое человек погибли, сам нападавший жив, его увезли в больницу. Он был ранен при задержании. Сквер оцепила полиция. Кроме полицейских, на месте работают сотрудники ЦВО и следователи.

В пресс-службе полиции поясняют: трагедия произошла на почве распития спиртного. Погибшие — трое мужчин.

— Когда прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предприняли попытку задержать подозреваемого, мужчина, вооруженный ножом, попытался совершить нападение на представителей МВД, — говорит начальник пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых. — В результате стражи порядка вынуждены были применить табельное оружие. Предупредительный выстрел в воздух пыл вооруженного гражданина не охладил, после чего был произведен еще один выстрел в направлении агрессивного мужчины. В результате нападавший был ранен и доставлен в больницу для оказания медпомощи. Сыщики уголовного розыска устанавливают личности погибших, опрашивают очевидцев, пишет 63.ру.