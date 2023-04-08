В Шенталинском районе женщина ударила сожителя ножом в живот

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В дежурную часть отделения полиции поступило сообщение из медицинского учреждения об обращении в больницу мужчины 1983 года рождения с ножевыми ранениями. Проведенная судебно-медицинской экспертиза показала, что здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

По месту жительства мужчины сотрудники полиции обнаружили и изъяли а нож со следами бурого цвета, похожими на кровь, одежду потерпевшего и иные предметы и следы, имеющие отношение к происшествию. Впоследствии они приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

В ходе проверки полицейские установили, что потерпевший накануне пришел домой в нетрезвом состоянии, вследствие этого у него произошла ссора с сожительницей, ранее не судимой, временно безработной женщиной 1977 года рождения. После разговора на повышенных тонах женщина достала кухонный нож из ящика шкафа и ударила им мужчину в живот.

В ходе опроса подозреваемая пояснила, что момент нанесения удара потерпевшему она не помнит и содеянное осознала только увидев кровь на стене.

В возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.