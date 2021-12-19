В Шенталинском районе вор через окно проник в магазин и совершил кражу

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В Шенталинском районе следователями направлено в суд уголовное дело о хищении денег и товара из магазина.



Следственным отделением ОМВД России по Шенталинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1969 года рождения по факту кражи из продуктового магазина.



Следователями установлено, что в ноябре текущего года мужчина, разбив окно магазина, проник в помещение и похитил денежные средства в размере почти 25 тысяч рублей и продукцию с прилавков, на общую сумму 22 тысячи рублей.



Через неделю в ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска задержали подозреваемого в областном центре в съемной квартире.



По данным полицейских, ранее задержанный был судим за аналогичное преступления, совершенного в этом же магазине и освободился из мест лишения свободы в октябре этого года. В отношении мужчины следственным отделением ОМВД России по Шенталинскому району было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная в крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.