В Шенталинском районе работник фирмы незаконно продавал зерно со склада

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В дежурную часть ОМВД России по Шенталинскому району обратился директор общества с ограниченной ответственностью, специализирующегося на выращивании сельскохозяйственной продукции, и сообщил о хищении зерна со склада.

Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели помещения, в которых хранится продукция, опросили сотрудников предприятия. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили, что к хищению зерна может быть причастен заведующий складом – ранее не судимый мужчина 1978 года рождения. Используя свое служебное положение, он со склада на зернотоке передал третьим лицам 3000 кг зерна ячменя, а в следующий раз еще 800 кг зерна пшеницы. Общий материальный ущерб, причиненный обществу с ограниченной ответственностью, составил 76 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.