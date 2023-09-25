В Шенталинском районе подросток забыл велосипед на рыночной площади и его украли

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Местный житель, обнаружив «бесхозное» транспортное средство, забрал его для собственных нужд.

В ОМВД России по Шенталинскому району в сентябре текущего года обратился местный житель 1982 года рождения с сообщением о хищении принадлежащего ему велосипеда. Оперуполномоченные опросили заявителя и установили, что несколько недель назад его 17-летний сын забыл велосипед стоимостью 17500 рублей на рыночной площади. Потерпевший через несколько часов заметил отсутствие транспортного средства и, поговорив с юношей, попытался разыскать свое имущество. Со слов заявителя, в полицию за помощью он обратился через три недели, так как надеялся разыскать велосипед самостоятельно.

Сотрудники уголовного розыска выехали по указанному адресу, установили и опросили очевидцев, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен момент хищения транспортного средства местным жителем.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные установили личность, места возможного нахождения и задержали подозреваемого. Во время осмотра жилища местного жителя 1963 года рождения полицейские обнаружили и изъяли велосипед, схожий по описанию с разыскиваемым.

Задержанный пояснил, что заметив на рыночной площади бесхозное транспортное средство, не стал искать его владельца и забрал для собственных нужд.

Следственным отделением О МВД России по Шенталинскому району в отношении ранее не судимого мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Похищенное имущество возвращено законному владельцу.

Полиция напоминает: простые правила предосторожности помогут вам сохранить своё имущество. Прежде всего не оставляйте велосипед без присмотра, даже ненадолго. Если же вам, всё-таки, нужно оставить свой велосипед, убедитесь, что рядом находится камера наружного видеонаблюдения. При наличии специально оборудованного места - «велопарковки», лучше всего велосипед оставить на ней, предварительно пристегнув его «велозамком». Вы потратите немного больше времени, но сохраните своё имущество.