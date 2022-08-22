В Сергиевском районе задержан мужчина, подозреваемый в незаконном обороте героина

53

Сотрудникам группы по контролю за незаконным оборотом наркотиков ОМВД России по Сергиевскому району поступила оперативная информация о том, что житель городского поселения Суходол причастен к незаконному обороту наркотических средств.



Оперативники при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» задержали подозреваемого по месту жительства. В присутствии понятых в его квартире полицейские обнаружили и изъяли бумажные свертки с героином, в значительном размере.



По данным оперативников уголовного розыска 41-летний местный житель ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств. С его слов наркотики он приобрел через сеть Интернет с целью дальнейшей реализации и личного употребления.



В отношении задержанного возбуждено два уголовных дела по статьям "Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере" и "Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере". По ходатайству органа следствия, судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО



