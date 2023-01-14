В Сергиевском районе сельчанина обокрала бывшая сожительница

183

В Отдел МВД России по Сергиевскому району за помощью обратился житель села Сургут. Мужчина рассказал полицейским, что отдыхал в компании своей бывшей сожительницы и в какой-то момент, в ходе конфликта, женщина забрала из его куртки денежные средства. Ущерб от действий своей знакомой потерпевший оценил в 1,5 тысячи рублей.

Сотрудники полиции подробно опросили заявителя, проверили места возможного пребывания подозреваемой, опросили ее родных и знакомых. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали ранее судимую за преступления имущественного характера и преступления против жизни и здоровья 40-летнюю местную жительницу и доставили ее для дальнейшего разбирательства в отдел полиции. В ходе опроса подозреваемая признала свою вину в совершении противоправного деяния и призналась, что деньги потратила на собственные нужды.

В отношении задержанной в отделении дознания территориального органа внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.