В Сергиевском районе полицейскими задержан наркоделец

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Мероприятия проводились при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром».

Сотрудникам группы по контролю за незаконным оборотом наркотиков ОМВД России по Сергиевскому району поступила оперативная информация о том, что житель городского поселения Суходол 1981 года рождения причастен к незаконному обороту наркотических средств.

Оперативники при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» задержали подозреваемого по месту жительства. В присутствии понятых в его квартире полицейские обнаружили и изъяли бумажные свертки с порошкообразным веществом серо-коричневого цвета. Изъятое сотрудники полиции направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, по результатам которого установлено, что представленное на экспертизу вещество является наркотическим средством – героин, в значительном размере.

По данным оперативников уголовного розыска 41-летний местный житель ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств. С его слов наркотики он приобрел через сеть Интернет с целью дальнейшей реализации и личного употребления.

Следственным отделением территориального органа внутренних дел в отношении задержанного возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере), и п. б ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере). По ходатайству органа следствия, судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Сотрудники органов внутренних дел напоминают, что обо всех ставших известных вам фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102 (с мобильных федеральных операторов сотовой связи).