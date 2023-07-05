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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сергиевском районе пенсионерка обманула желающих работать охранниками

5 июля 2023 10:59
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В Сергиевском районе пенсионерка обманула желающих работать охранниками

Прокуратурой Сергиевского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее не судимой пенсионерки, обвиняемой в мошенничестве с причинением значительного ущерба (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Судом установлено, что женщина позвонила в центр занятости населения Нижегородской области и, представившись сотрудницей «Частного охранного предприятия», сообщила о вакансиях частных охранников, оставив для контакта свой номер телефона.

Заинтересовавшись данным предложением, ей позвонили два претендента на должности. Мошенница пояснила, что для трудоустройства необходимо изготовить удостоверение частного охранника, за что оплатить 15 тыс. рублей. Будучи введенными в заблуждение, граждане согласились с условиями трудоустройства и перевели требуемую сумму на банковскую карту подсудимой.

Полученными деньгами она распорядилась по своему усмотрению. 

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал  подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, сообщает облпрокуратура.

Теги: Мошенники

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