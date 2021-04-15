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В Сергиевском районе ищут похитительниц кошелька

15 апреля 2021 11:50
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В Сергиевском районе ищут похитительниц кошелька

По данным сотрудников органов внутренних дел, 10 апреля текущего года, в период с 10.00 до 10.40 из сумки местной жительницы на территории рынка, расположенного в поселке Суходол, был похищен кошелек, в котором находились денежные средства.

Следственным отделением Отдела МВД России по Сергиевскому району возбуждено уголовное дело.

Ориентировка с описанием примет подозреваемых доведена до личного состава сызранского гарнизона полиции, сотрудников Росгвардии, общественных организаций правоохранительной направленности и в близлежащие регионы. Стражи порядка продолжают работу по установлению и розыску предполагаемых злоумышленников.

Приметы разыскиваемых:

1) На вид 25-30 лет, рост 170-175 см., среднего телосложения, волосы до плеч, крашенные в светлый цвет, корни волос темного цвета. Была одета в плащевую куртку темного цвета длиной ниже колен, шарф светлого цвета. Кроме того, на подозреваемой была шапка серого цвета и защитная маска темного цвета, которые она впоследствии сняла.

2) На вид 25-30 лет, рост 170-175 см., среднего телосложения, волосы до плеч темного цвета. Была одета в куртку темного цвета длиной до колен, шарф светлого цвета. На лице защитная маска темного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к возможным очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личностях подозреваемых, с просьбой сообщить информацию по телефонам: 8(84655)2-14-41, 02 (112 – с мобильных устройств). Конфиденциальность гарантирована.

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