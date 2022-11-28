В Сергиевском районе драка около кафе закончилась ножевым ранением

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Ночью 21 ноября текущего года в дежурную часть Отдела МВД России по Сергиевскому району поступило сообщение от местного жителя о драке двух мужчин у одного из кафе в городском поселении Суходол, в ходе которой один из участников ударил другого предметом, похожим на нож. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.

Оперативный дежурный направил на место происшествия следственно-оперативную группу. Полицейские осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев и пострадавшего – безработного, не судимого мужчину 1995 года рождения, находящегося в медицинском учреждении.

У мужчин возник конфликт еще в питейном заведении, после чего они вышли на улицу, там словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой один из них ударил другого в живот предметом, похожим на нож. Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченным уголовного розыска поступила информация, что к преступлению может быть причастен 18-летний учащийся местного техникума. Полицейские установили местонахождение молодого человека, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее судимый за кражу местный житель признал свою вину.

Возбуждено уголовное дело.