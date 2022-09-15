В Сергиевском районе 15-летний вор украл барсетку из Приоры

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В дежурную часть ОМВД России по Сергиевскому району обратился 45-летний житель села Сергиевск с заявлением о пропаже барсетки с документами и банковскими картами из бардачка своего автомобиля «Лада Приора». По словам мужчины, он приехал в гости к родственникам и припарковал транспортное средство возле их дома, не закрыв при этом окна. Вернувшись, он обнаружил, что из бардачка пропала барсетка с документами и банковскими картами.

Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия. В ходе осмотра автомобиля эксперт экспертно-криминалистической группы обнаружил и изъял следы пальцев рук с двери и окна с пассажирской стороны, а также с ручки бардачка. Участковые уполномоченные полиции произвели подворовой обход близлежащих улиц, установили и опросили очевидцев произошедшего. Оперативники проверили возможные места сбыта похищенного, изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в непосредственной близости к месту происшествия. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейским поступила информация о том, что к преступлению может быть причастен 15-летний местный житель, состоящий на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Предполагаемого злоумышленника доставили в отдел полиции вместе с законными представителями для дальнейшего разбирательства.

Молодой человек в ходе опроса в отделе полиции признался и раскаялся в своих действиях и рассказал, что увидев во дворе припаркованный автомобиль с незакрытыми окнами, просунул руку в окно, открыл бардачок и похитил чужое имущество. Барсетку подросток выбросил вместе с содержимым неподалеку, не обнаружив внутри, по его мнению, ничего ценного.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Похищенное имущество возвращено законному владельцу.