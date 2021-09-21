В съемной квартире у тольяттинца нашли 76 зип-пакетиков с наркотиком

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Сотрудникам уголовного розыска отделения полиции №23 Управления МВД России по г. Тольятти поступила оперативная информация о том, что житель Комсомольского района может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

Полицейские установили место проживания подозреваемого. 37-летний местный житель арендовал квартиру на улице Матросова. С целью проверки информации оперативники, с разрешения собственника жилплощади, в присутствии понятых, провели осмотр квартиры. В помещении полицейские обнаружили и изъяли 76 зип-пакетиков с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертами установлено, что изъятым является наркотическое средство – мефедрон, общей массой 62 грамма.

Подозреваемый – ранее судимый за незаконный оборот наркотиков и кражу, пояснил стражам правопорядка, что хранил запрещенное вещество для собственного употребления, без цели сбыта. В настоящее время данная информация проверяется сотрудниками полиции.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.