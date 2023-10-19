В Самере заведующую аптекой уличили в хищении крупной суммы

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В ходе судебного следствия установлено, что заведующая аптеки «ВИТА», расположенной по ул. Пензенской в г. Самаре, в период с июня по июль 2021 года при формировании инкассаторских сумок 10 раз внесла в тетрадь запись суммы большие, чем фактически находилось денежных средств.

Разницу заведующая забирала себе, причинив организации ущерб на сумму 208 тыс. рублей.

Подсудимая вину в содеянном признала полностью, в содеянном раскаялась.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы, обязав ее не выезжать за пределы г. Самары без уведомления специализированного органа, куда ежемесячно являться на регистрацию.

Приговор в законную силу не вступил.