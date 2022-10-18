В самарском парке обокрали карусель

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Зная о наличии запчастей в техническом помещении, расположенном на территории парка, молодой человек решил их похитить.

В середине апреля текущего года в ночное время суток сотрудники ППСП Управления МВД России по г. Самаре находясь на маршруте патрулирования в Советском районе заметили стоящий на территории парка грузовой автомобиль и молодого человека, который закрывал тент кузова, после чего поспешно уехал. Это показалось подозрительным, и полицейские проследовали за водителем до улицы Дыбенко, где задержали молодого человека и осмотрели автомобиль. На вопрос сотрудников полиции кому принадлежат запчасти, находящиеся в грузовом отсеке, гражданин ничего не смог пояснить и поняв, что отпираться нет смысла, рассказал, что похитил запчасти из парка.

Полицейские доложили о произошедшем в дежурную часть и вызвали следственно-оперативную группу, задержанного для дальнейшего разбирательства доставили в отдел полиции.

Оперативники, со слов 27-летнего жителя Самары, установили, что он нигде не трудоустроен и на момент совершения хищения нуждался в деньгах. Зная о наличии запчастей в техническом помещении, расположенном на территории парка, он решил их в пункт сдать в приёма металлолома. Дождавшись ночи, злоумышленник отжал металлическую стену и проник в помещение. Внутри его внимание привлекли 2 компрессора и двигатель. Сложив запчасти в кузов автомобиля, он скрылся с места преступления. Однако реализовать свой преступный умысел до конца парню не удалось – в момент разгрузки деталей он был задержан.