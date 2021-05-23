В самарском магазине мужчина украл кофе и колбасу

Я нашел ошибку
Главные новости:
Спортсмен несколько часов находился в списке пропавших без вести.
21 бегун погиб во время ультрамарафона в Китае, среди них национальный рекордсмен
Офисы компании также могут появиться в Казахстане и других странах СНГ.
Илон Маск: "Я думаю, что мы скоро будем присутствовать в России и Tesla скоро будет в России"
В 2021 году дотации для победителей конкурса из числа городских и муниципальных округов и поселений установили в размере от 10 до 50 млн рублей, сельских поселений – от 3 до 20 млн рублей.
Успешный управленческий опыт городов и сел поощряют в России
В Самарской области продлили ограничения из-за роста заболевания СOVID-19 среди пенсионеров
В Самарской области продлили ограничения из-за роста заболевания СOVID-19 среди пенсионеров
Названы районы в Самарской области, где нашли новые случаи Covid-19
Названы районы в Самарской области, где нашли новые случаи Covid-19
Самарский зоопарк отмечает Всемирный день черепахи
Самарский зоопарк отмечает Всемирный день черепахи
В Самаре открылся Цирк на льду в шатре у ТЦ "Амбар"
В Самаре открылся Цирк на льду в шатре у ТЦ "Амбар"
Умер полицейский, пострадавший в ДТП с уснувшим водителем на трассе М5 под Самарой
Умер полицейский, пострадавший в ДТП с уснувшим водителем на трассе М5 под Самарой
Наверх
Самара  +35 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.58
-0.02
EUR 89.94
0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк отмечает Всемирный день черепахи
Игорь Паньшин принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию академика Андрея Сахарова 
В Самаре пройдет масштабная выставка железнодорожной техники
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В самарском магазине мужчина украл кофе и колбасу

23 мая 2021 11:17
181
В самарском магазине мужчина украл кофе и колбасу

В полицию в Самаре обратился администратор одного из филиалов крупной сети магазинов и сообщил, что сотрудниками торговой сети при просмотре камер видеонаблюдения был выявлен факт хищения продуктов питания.

При изучении видеозаписей сотрудники полиции установили, что неизвестный мужчина зашел в магазин около 23:00. Взяв с прилавка банку кофе и три палки колбасы, и спрятав их под курткой, он вышел из магазина, не оплачивая товар.

Просмотрев запись с камеры, участковый уполномоченный полиции предположил, что к преступлению может быть причастен ранее попадавший в поле зрения за совершение краж 35-летний житель Кировского района. В ходе дальнейшей работы сотрудники полиции также выяснили, что подозреваемый может быть причастен к совершению аналогичного преступления в том же магазине в январе 2021 года.  Согласно собранным материалам, мужчина похитил из торговой точки колбасные и сырные изделия.

Подозреваемого в совершении двух преступлений задержал участковый уполномоченный полиции в ходе отработки административной территории. Свою вину в содеянном безработный самарец отрицать не стал.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Теги: кража продукты

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Жигулевске мужчина украл 260 килограммов металла
22 мая 2021, 11:06
В Жигулевске мужчина украл 260 килограммов металла
При помощи тележки несколько часов вывозил с неохраняемой территории металл и складывал в лесополосе. Криминал
547
Ущерб, причиненный организации, составил более 300 000 рублей.
21 мая 2021, 15:43
В Сызрани сотрудник магазина бытовой техники похитил 12 сотовых телефонов
Ущерб, причиненный организации, составил более 300 000 рублей. Общество
465
В Кинеле посетитель украл сотовые телефоны с витрины
21 мая 2021, 13:51
В Кинеле посетитель украл сотовые телефоны с витрины
Общая сумма причиненного владельцу ущерба составила более 196 тысяч рублей. Криминал
390
В центре внимания
В Самарской области продлили ограничения из-за роста заболевания СOVID-19 среди пенсионеров
23 мая 2021  13:28
В Самарской области продлили ограничения из-за роста заболевания СOVID-19 среди пенсионеров
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
184
Названы районы в Самарской области, где нашли новые случаи Covid-19
23 мая 2021  13:11
Названы районы в Самарской области, где нашли новые случаи Covid-19
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
179
В Самарской области снова объявлен желтый уровень опасности
22 мая 2021  10:39
В Самарской области снова объявлен желтый уровень опасности
Экология
618
Вопрос о послаблениях для привившихся граждан в возрасте 65+ отложен на неделю.
21 мая 2021  23:08
Оперативный штаб СО: об управляемости инфекцией говорить ещё рано       
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1240
В Самарской области началась подготовка к отопительному сезону
21 мая 2021  13:40
В Самарской области началась подготовка к отопительному сезону
ЖКХ
635
Весь список