В самарском магазине мужчина украл кофе и колбасу

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В полицию в Самаре обратился администратор одного из филиалов крупной сети магазинов и сообщил, что сотрудниками торговой сети при просмотре камер видеонаблюдения был выявлен факт хищения продуктов питания.

При изучении видеозаписей сотрудники полиции установили, что неизвестный мужчина зашел в магазин около 23:00. Взяв с прилавка банку кофе и три палки колбасы, и спрятав их под курткой, он вышел из магазина, не оплачивая товар.

Просмотрев запись с камеры, участковый уполномоченный полиции предположил, что к преступлению может быть причастен ранее попадавший в поле зрения за совершение краж 35-летний житель Кировского района. В ходе дальнейшей работы сотрудники полиции также выяснили, что подозреваемый может быть причастен к совершению аналогичного преступления в том же магазине в январе 2021 года. Согласно собранным материалам, мужчина похитил из торговой точки колбасные и сырные изделия.

Подозреваемого в совершении двух преступлений задержал участковый уполномоченный полиции в ходе отработки административной территории. Свою вину в содеянном безработный самарец отрицать не стал.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.