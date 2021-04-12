В Самарской области пресекли деятельность наркопритона

117

Подозреваемый систематически предоставлял за определенное вознаграждение наркозависимым лицам помещение своей квартиры для потребления запрещенных веществ.

В полицию Тольятти поступила информация, что мужчина 1978 года рождения может быть причастен к организации и содержанию наркопритона.

В ходе отработки полученной информации полицейские опросили соседей предполагаемого злоумышленника, которые указали, что мужчина систематически предоставляет предположительно наркозависимым лицам помещение своей квартиры в одном из жилых домов, расположенных на улице Механизаторов в Тольятти, для изготовления и потребления запрещенных веществ.

В жилище подозреваемого правоохранители обнаружили граждан, находившихся в состоянии наркотического опьянения, что подтвердило проведенное медицинское освидетельствование.

В ходе обыска дома у злоумышленника полицейские обнаружили шприцы, другие предметы, которые использовались для приготовления и употребления наркотических средств.

Подозреваемый признался в противоправной деятельности и пояснил оперативникам, что разрешал собираться у него дома для потребления наркотиков за определенное вознаграждение – продукты питания, сигареты или спиртное. Установлено, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Возбуждено уголовное дело, соощает облМВД.