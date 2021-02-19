В Самарской области злоумышленник похитил сотню метров силового кабеля

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Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже из магазина.



Первого февраля текущего года в дежурную часть МО МВД России «Кинельский» обратился собственник магазина. Женщина сообщила, что после проведенной ревизии и просмотра записей с видеокамер выяснилось, что неизвестный мужчина дважды выносил из магазина, расположенного в поселке городского типа Алексеевка, неоплаченный товар. Согласно представленной потерпевшим документации, злоумышленник похитил 100 метров силового кабеля из меди, предназначенного для передачи и распределения электрической энергии.

Полицейские в ходе осмотра места происшествия установили и опросили возможных очевидцев произошедшего.

Сотрудники полиции изъяли записи с камер наружного видеонаблюдения, при просмотре которых установили транспортное средство, на котором в качестве пассажира передвигался предполагаемый злоумышленник.

Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий 38-летний житель Самары задержан сотрудниками отдела уголовного розыска по месту жительства и доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Безработный, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, задержанный признал вину в совершенном противоправном деянии и пояснил, что похищенный кабель продал незнакомому человеку на улице, а деньги потратил по собственному усмотрению (на пагубную привычку).

Отделом дознания МО МВД России «Кинельский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.