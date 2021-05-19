В Самарской области женщина ограбила «ребенка войны»

122

Вступил в силу обвинительный приговор Клявлинского районного суда Самарской области 62-летней местной жительнице. Она обвинялась в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

В октябре 2020 года в дежурную часть межмуниципального отдела полиции за помощью обратилась жительница Клявлинского района 1939 года рождения. Она сообщила, что у нее из дома похищены денежные средства в сумме 80 тысяч рублей, которые пожилая женщина откладывала в течение года с каждой своей пенсии.

Прибывшие по вызову сотрудники полиции осмотрели место происшествия и опросили соседей заявительницы. В ходе опроса потерпевшая пояснила, что вечером к ней приходила знакомая, которая осталась ночевать. После ее ухода пенсионерка обнаружила пропажу денег. Стражи порядка установили личность женщины и места ее возможного нахождения. После чего женщину задержали на одной из сельских улиц и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Подозреваемая 1959 года рождения в ходе опроса пояснила стражам порядка, что находилась в доме потерпевшей и распивала спиртные напитки. Ночью проснулась и решила найти в доме еще спиртное. Убедившись, что хозяйка дома крепко спит в своей комнате, стала ходить по дому. В кладовке, расположенной в сенях обнаружила сверток с деньгами и решила забрать их себе.

Органом следствия была собрана доказательная база. Потерпевшей разъяснен порядок искового производства. Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении ранее не судимой пенсионерки направлено в суд для принятия решения по существу.

В ходе судебного заседания подсудимая в присутствии своего защитника ходатайствовала о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке в связи с согласием с предъявленным ей обвинением. В содеянном раскаялась, гражданский иск признала в полном объеме.

Суд, с учетом всех обстоятельств дела, назначил жительнице Клявлинского района наказание, не связанное с лишением свободы, и удовлетворил в полном объеме гражданский иск, заявленный потерпевшей, постановив взыскать с преступницы 80 тысяч рублей в ее пользу, сообщает облМВД.