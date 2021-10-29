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В Самарской области завели уголовное дело о поджогах домов

29 октября 2021 11:05
238
В Самарской области завели уголовное дело о поджогах домов

Пожары в селе начались в конце октября. Сгорело уже несколько домов, предположительно, дома поджигают. 

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Волжскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст.167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".

Участковыми уполномоченными полиции и сотрудниками уголовного розыска проводятся подворовые обходы, в ходе которых гражданам оставляют номера телефонов для экстренной связи. Проверено 239 домовладений. С места происшествия изъяты следы и предметы по которым назначена дактилоскопическая, комплексная пожарно-техническая и физикохимическая судебные экспертизы.

В настоящее время сотрудники полиции, в тесном взаимодействии с администрацией села и жителями, продолжают работу в селе Подгоры, организовано патрулирование сельских улиц, сообщает облМВД.

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