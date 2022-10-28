В Самарской области задержаны семеро мошенников в сфере кредитования

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В рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела по материалам, собранным сотрудниками УФСБ России по Самарской области, уголовного дела, сотрудниками УУР ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» УНК областного главка совместно с коллегами из УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в совершении мошенничества в сфере кредитования.

25 октября по различным адресам на территории Самарской области все подозреваемые были задержаны в одно и то же время и доставлены к месту проведения следственных действий.

По версии следствия, в середине октября текущего года 32-летний ранее не судимый уроженец соседнего государства и 51-летняя ранее неоднократно судимая за совершение имущественных преступлений уроженка Самарской области, вовлекли в противоправную деятельность, связанную с хищением денежных средств банка, пятерых жителей Похвистневского района.

Действуя согласно распределенным ролям, участники организованной группы подготовили фиктивные сведения о месте работы и доходах 57-летней ранее не судимой жительницы Похвистневского района, на основании которых она заключила в одной из крупных кредитных организаций договор о предоставлении ей денежных средств в размере более 1,5 миллионов рублей.

Не имея цели исполнения договора, после перевода денег на банковскую карту, злоумышленники распорядились ими по своему усмотрению.

В отношении членов организованной группы следователями следственной части ГСУ ГУ МВД России по Самарской области возбуждено уголовное дело.