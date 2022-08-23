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В Самарской области задержан серийный вор

23 августа 2022 13:27
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В Самарской области задержан серийный вор

Ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, находящийся под административным надзором житель города Похвистнево 1990 года рождения летом 2022 года совершил противоправные деяния в отношении 7 местных жителей. Как предполагают сотрудники полиции, злоумышленник похитил из гаражей и офисов, расположенных на территории города, пять велосипедов, два комплекта зимних колёс на дисках, строительные и бытовые инструменты, а также два сотовых телефона и другие ценные вещи на общую сумму более 100 тысяч рублей.
 Оперуполномоченные уголовного розыска проверяли лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за имущественные преступления, ломбарды, пункты приёма металлолома, мониторили сайты бесплатных объявлений и социальные сети.
Проанализировав полученную информацию, полицейские предположили, что к происшествиям может быть причастен местный житель. В результате оперативно-разыскных мероприятий мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Задержанный признал свою вину в кражах и пояснил, что в гаражи попадал путём разбора кирпичных кладок. Похищенные велосипеды пытался продать сам и с помощью своих знакомых, предварительно убедив товарищей, что двухколесная техника принадлежит ему. Один из похищенных им телефонов не был защищён специальным кодом, и злоумышленник, воспользовавшись мобильным приложением, совершил кражу денег с банковского счета путем перевода на счёт своей знакомой 8000 рублей. Обналичив данную сумму он потратил ее на личные нужды. Имущество, которое подозреваемый сбыть не смог, он хранил в заброшенном сарае, расположенном в районе Комсомольского парка города Похвистнево.
Возбуждены 7 уголовных дел, которые в настоящий момент объединены в одно производство. В ходе расследования часть похищенного имущества возращена потерпевшим. Расследование продолжается.

Теги: Кража

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