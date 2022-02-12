В Самарской области задержали подозреваемого в незаконном обороте оружия

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Самарской области на стационарном посту ДПС сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Ставропольскому району задержан ранее не судимый житель Оренбургской области 1992 года рождения, подозреваемый в незаконном обороте оружия и боеприпасов.

В январе текущего года во время несения службы сотрудники Госавтоинспекции для проверки документов остановили автомобиль «BMW 745».

Сотрудники полиции обратили внимание на неадекватное поведение водителя, в связи с чем провели досмотр мужчины и автомобиля.

В присутствии понятых под передним правым пассажирским сиденьем полицейскими обнаружен и изъят предмет, похожий на пистолет, а в подлокотнике - магазин с патронами.

Сотрудники ГИБДД передали информацию о задержании в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа. Задержанного доставили в территориальный отдел полиции, а автомобиль поместили на спецавтостоянку.

Изъятое сотрудники полиции направили на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр Управления МВД России по г. Тольятти. Исследование показало, что после внесения изменений кустарным способом в конструкции сигнального пистолета МР-371 и холостых патронов светозвукового действия калибра 9 мм они стали пригодны для производства выстрела (стрельбы).

Отделом дознания ОМВД России по Ставропольскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительных работ на срок до четырех лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.