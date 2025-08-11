Я нашел ошибку
Главные новости:
В России в июле большинство социально значимых продуктов подешевело на 3,7%
В России в июле большинство социально значимых продуктов подешевело на 3,7%
В Самарской области завершилась Всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка»
В Самарской области завершилась Всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка»
Без прав влетел в столб: в Самаре в ДТП пострадали водитель и пассажиры
Без прав влетел в столб: в Самаре в ДТП пострадали водитель и пассажиры
Фестиваль ландшафтной поэзии "Слова и тропы" пройдет в Ширяево
Фестиваль ландшафтной поэзии "Слова и тропы" пройдет в Ширяево
Более 10 000 тольяттинцев и гостей из десятков городов России посетили мультиспортивный фестиваль Bombbar Fest,
Более 10 000 тольяттинцев и гостей из десятков городов России посетили мультиспортивный фестиваль Bombbar Fest
В Самаре за нарушения на маршруте №480 оштрафовали перевозчика
В Самаре за нарушения на маршруте №480 оштрафовали перевозчика
В Самарской области задержали этническую наркобанду
В Самарской области задержали этническую наркобанду
В Самаре только 3% родителей первоклассников за мужчин-педагогов в начальной школе
В Самаре только 3% родителей первоклассников за мужчин-педагогов в начальной школе
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.78
0.4
EUR 92.88
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Фестиваль ландшафтной поэзии "Слова и тропы" пройдет в Ширяево
15000 человек стали гостями Дня физкультурника в Самаре
Вячеслав Федорищев открыл первый Кубок губернатора Самарской области по хоккею
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области задержали этническую наркобанду

11 августа 2025 13:05
120
В Самарской области задержали этническую наркобанду

В Самарской области по материалам, собранным сотрудниками ГУНК МВД России и их коллег с различных территориальных ОВД возбуждены и расследованы уголовные дела в отношении 12 участников организованной преступной группы, которые обвиняются в совершении не менее 27 особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

В 2023 году полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий получили информацию, что на территории Самарской и Тверской областей организован незаконный сбыт наркотических средств, путем закладки запрещенных веществ в специально оборудованные тайники и размещения информации об их продаже в Интернете.

Сотрудниками подразделений Главного управления МВД России по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из территориальных органов внутренних дел проведена работа по установлению и задержанию наркозависимых лиц, пользующихся услугами незаконного Интернет – магазина. При изучении их средств связи получена информация о нахождении крупных партий «товара». В ходе оперативных мероприятий, в том числе и на территории других субъектов РФ, установлены и допрошены 38 человек – свидетелей противоправной деятельности обвиняемых, связанной с незаконным оборотом наркотических средств. Из незаконного оборота изъято более 4 кг наркотического средства -  героин.

При расследовании уголовного дела установлено, что в 2023 году житель одного из государств Средней Азии, создал организованную преступную группу, члены которой в период с октября 2023 по июнь 2024 года совершили ряд правонарушений, связанных с незаконным приобретением, хранением, перевозкой и сбытом наркотических средств.

Организатор, в отношении которого в настоящее время полицейскими продолжаются разыскные мероприятия, продумал способ нарушения законодательства и структуру организованной преступной группы, распределил конкретные функциональные обязанности между ее участниками, согласно которым, каждый из них выполнял строго отведенную ему роль.

Особую сложность в раскрытии преступления представляло определение конкретной деятельности каждого из членов организованной преступной группы. В противоправной схеме чётко прослеживалась иерархическая структура: так называемые «работники склада» получали от организатора крупные партии запрещённых веществ, преимущественно героина, и с помощью специального оборудования для точного взвешивания фасовали их на партии по 50–200 граммов, после чего размещали в специально оборудованных тайниках.

Действовали две группы курьеров: первая занималась межрегиональным распространением смертельного зелья по различным регионам России, используя конспиративные способы транспортировки и систему закладок. Вторая группа непосредственно реализовывала наркотические средства конечным потребителям в Самаре, применяя методы организации тайников-закладок.

Оперуполномоченные в ходе оперативно-разыскных мероприятий задействовали комплекс специальных технических средств. Полицейские вели скрытое наблюдение за местами возможного сбыта, контролировали почтовые отправления и деятельность курьерских служб, анализировали финансовые потоки и электронные следы противоправной деятельности.

В результате подозреваемые задержаны. По ходатайству органов следствия, судом в отношении всех 12-ти фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время фигурантам вручены копии обвинительных заключений, уголовные дела соединены в одно производство и направлены в Промышленный районный суд для принятия решения по существу.

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Наркодуэт задержан в Сызрани
09 августа 2025, 11:17
Наркодуэт задержан в Сызрани
Из незаконного оборота изъято свыше 65 граммов запрещенных веществ. Происшествия
532
Самарские полицейские пресекли деятельность нарколаборатории
07 августа 2025, 09:32
Самарские полицейские пресекли деятельность нарколаборатории
Согласно заключению эксперта, изъятое вещество в виде кристаллов и порошка является наркотическим средством - мефедрон, общей массой более 11 кг. Криминал
408
Самарец нес наркотик в пачке из-под сигарет
06 августа 2025, 09:54
Самарец нес наркотик в пачке из-под сигарет
Со слов местного жителя, он приобрел запрещенные вещества через Интернет для собственного употребления, без цели последующего сбыта. Происшествия
381
В центре внимания
Более 2 тысяч профессионалов и любителей спорта объединил ночной забег «Огни Самары»
11 августа 2025  11:17
Более 2 тысяч профессионалов и любителей спорта объединил ночной забег «Огни Самары»
151
Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года
11 августа 2025  11:00
Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года
143
День физкультурника отметили на второй очереди на самарской набережной: ФОТО
10 августа 2025  13:27
День физкультурника отметили на второй очереди на самарской набережной: ФОТО
500
В период с 10 по 14 августа местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов
10 августа 2025  13:18
В период с 10 по 14 августа местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов
412
Сегодня, 9 августа, в День физкультурника, в Самарской области работает Министр спорта РФ, Президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. 
9 августа 2025  14:58
Самарский губернатор и глава Минспорта России обсудили подготовку региона к форуму «Россия — спортивная держава»
1393
Весь список