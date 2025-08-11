В Самарской области задержали этническую наркобанду

120

В Самарской области по материалам, собранным сотрудниками ГУНК МВД России и их коллег с различных территориальных ОВД возбуждены и расследованы уголовные дела в отношении 12 участников организованной преступной группы, которые обвиняются в совершении не менее 27 особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

В 2023 году полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий получили информацию, что на территории Самарской и Тверской областей организован незаконный сбыт наркотических средств, путем закладки запрещенных веществ в специально оборудованные тайники и размещения информации об их продаже в Интернете.

Сотрудниками подразделений Главного управления МВД России по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из территориальных органов внутренних дел проведена работа по установлению и задержанию наркозависимых лиц, пользующихся услугами незаконного Интернет – магазина. При изучении их средств связи получена информация о нахождении крупных партий «товара». В ходе оперативных мероприятий, в том числе и на территории других субъектов РФ, установлены и допрошены 38 человек – свидетелей противоправной деятельности обвиняемых, связанной с незаконным оборотом наркотических средств. Из незаконного оборота изъято более 4 кг наркотического средства - героин.

При расследовании уголовного дела установлено, что в 2023 году житель одного из государств Средней Азии, создал организованную преступную группу, члены которой в период с октября 2023 по июнь 2024 года совершили ряд правонарушений, связанных с незаконным приобретением, хранением, перевозкой и сбытом наркотических средств.

Организатор, в отношении которого в настоящее время полицейскими продолжаются разыскные мероприятия, продумал способ нарушения законодательства и структуру организованной преступной группы, распределил конкретные функциональные обязанности между ее участниками, согласно которым, каждый из них выполнял строго отведенную ему роль.

Особую сложность в раскрытии преступления представляло определение конкретной деятельности каждого из членов организованной преступной группы. В противоправной схеме чётко прослеживалась иерархическая структура: так называемые «работники склада» получали от организатора крупные партии запрещённых веществ, преимущественно героина, и с помощью специального оборудования для точного взвешивания фасовали их на партии по 50–200 граммов, после чего размещали в специально оборудованных тайниках.

Действовали две группы курьеров: первая занималась межрегиональным распространением смертельного зелья по различным регионам России, используя конспиративные способы транспортировки и систему закладок. Вторая группа непосредственно реализовывала наркотические средства конечным потребителям в Самаре, применяя методы организации тайников-закладок.

Оперуполномоченные в ходе оперативно-разыскных мероприятий задействовали комплекс специальных технических средств. Полицейские вели скрытое наблюдение за местами возможного сбыта, контролировали почтовые отправления и деятельность курьерских служб, анализировали финансовые потоки и электронные следы противоправной деятельности.

В результате подозреваемые задержаны. По ходатайству органов следствия, судом в отношении всех 12-ти фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время фигурантам вручены копии обвинительных заключений, уголовные дела соединены в одно производство и направлены в Промышленный районный суд для принятия решения по существу.