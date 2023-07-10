В Самарской области задержали члена группы инаркоторговцев

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В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области пресечена незаконная деятельность активного члена преступной группы Сударикова 1992 г.р., осуществлявшего изготовление в лабораторных условиях наркотических средств с целью дальнейшего сбыта в особо крупном размере на территории Самарской, Ульяновской и Саратовской областей.

В конце 2022 года Судариков задержан сотрудниками УФСБ при производстве наркотического средства мефедрон общей массой более 2 кг.

На основании переданных результатов оперативно-розыскной деятельности следственным отделом УФСБ России по Самарской области в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Приговором Промышленного районного суда г. Самары Судариков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 и

ч.5 ст.228.1 УК РФ, с назначением наказания в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

15 июня 2023 года приговор вступил в законную силу.